Уральские аграрии собрали 70% зерновых

В хозяйствах Уральского федерального округа в самом разгаре уборка урожая.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, погодные условия, установившиеся в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях способствуют активному ходу уборочной кампании.

На сегодняшний день аграрии убрали почти 70% зерновых и зернобобовых и намолотили 4,5 млн тонн зерна. Также собрано 430 тысяч тонн картофеля и 60 тысяч овощей открытого грунта.

Только в Свердловской области предприятия АПК уже собрали более 600 тысяч тонн зерновых, 130,9 тысячи тонн картофеля и 11,6 тысяч тонн овощей. Урожай с картофельных полей собран на 57%, с овощных – на 33%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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