Гаишник лишился полумиллиона из-за взятки в 15 тысяч

В Екатеринбурге суд вынес приговор 35-летнему бывшему гаишнику. Он признан виновным во взяточничестве. По просьбе своего знакомого он зарегистрировал инсценированное ДТП в мае 2022 года. Протокол ГИБДД о неслучившейся аварии собирались передать в страховую, чтобы получить выплату. За это знакомый заплатил гаишнику 15 тысяч, но преступная схема была раскрыта, в отношении сотрудника ГИБДД возбудили уголовное дело, из органов его уволили, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По приговору суда он должен будет заплатить штраф 500 тысяч рублей, также он не сможет в течение двух лет работать в правоохранительных органах, органах государственной власти и органах местного самоуправления, уточнили в ГУ МВД России по Свердловской области.
Екатеринбург, Елена Сычева
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