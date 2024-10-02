Детские площадки в Академическом районе оснастили дополненной реальностью

Застройщик Академического района в Екатеринбурге внедряет новый подход к обустройству детских площадок. Чтобы отвлечь детей от гаджетов и вызвать у них интерес к прогулкам и живому общению, в жилом районе появились тематические игровые комплексы. Они оснащены технологией AR (дополненная реальность). Наведя смартфон на QR-код или граффити, ребенок может увидеть спортивный матч или отправиться в виртуальное путешествие по миру.

«Ни для кого не секрет, что у подрастающего поколения есть некоторые сложности с коммуникацией. Современные дети сидят в гаджетах и мало общаются между собой. И хотя в Академическом очень развита система школьной подготовки, много тематических классов, кружков и секций, мы понимаем, что школа не может охватить всех детей. Сейчас в районе их проживает около 40 тысяч. Поэтому мы пошли путем создания моделей интерактивного общения во дворах. На стенах есть QR-коды, пройдя по которым, дети могут поучаствовать в квестах или увидеть спортивных звезд. Детей помладше могут увлечь тематические игровые комплексы. Например, в квартале «Спутник-1» детские площадки выполнены в виде космических кораблей, а зона ворк-аут имитирует «предполетную» подготовку космонавтов. В квартале «Олимпика» интерактивные площадки знакомят юных жителей с разными континентами. Конечно, все площадки сертифицированы и полностью безопасны. Система видеонаблюдения, которая есть в Академическом районе, позволяет отпускать детей на прогулки без присмотра взрослых», – рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов на выставке «100+ TechnoBuild» в Екатеринбурге.

Он подчеркнул, что детские площадки в Академическом не привязаны к конкретному дому и открыты для всех. Дети могут переходить из двора в двор, играть на интересных им площадках и находить там новых друзей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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