Психологи рассказали, как возникает детская агрессия

Детских преступлений за последние пять лет стало меньше на 34%. Однако подростковые конфликты в обществе с каждым годом становятся острее. В чем их причина и как бороться с детской агрессией, поделились психологи и психиатры.

«С 2019 года количество преступлений со стороны несовершеннолетних уменьшилось (статьи 105-117 УК РФ). Если в 2019 году к уголовной ответственности привлекались 124 человека, то в 2023 году – 82 человека», – пояснил на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Одной из причин жестокости является среда, в которой растет ребенок. Зачастую дети зеркалят поведение родителей и переносят его из семьи в школу. А уже в школе взаимоотношения со сверстниками дают новый виток развития агрессии. Как утверждает детский психиатр Светлана Хабарова, родителям важно понимать, что зачатки жестокости могут быть не в подростковом, а в более раннем возрасте: «Часто люди обращают внимание на агрессию предподросткового и подросткового возраста. Но все забывают, что агрессия начинается с маленького возраста, даже у детей до года. Но это воспринимается как капризность. Уже в этом возрасте нужно вести профилактическую работу, по-своему объяснять, что выход из неудобных ситуаций не в агрессии и конфликте, а в конструктивном разрешении этих ситуаций. Нельзя грубо отвечать на замечания. Нужно объяснять ребенку, как он должен себя вести».

По словам спикеров, огромную роль в решении проблемы играют родители и педагоги, их разговоры с детьми и подростками. «Если здесь и сейчас педагог столкнулся с агрессией со стороны подростка, не нужно конфликтовать, нарушать личные границы ребенка или переходить на крик. Хороший психологический прием – остановиться, посчитать про себя до пяти-десяти. Самая идеальная ситуация, когда педагог знает, что за дверьми класса есть поддержка других педагогов, психологов и администрации и помощь в решении проблем. Если наступила критическая ситуация, он может обратиться за помощью. Самое главное – не нивелировать, не замалчивать и говорить об этом», – поделилась директор Екатеринбургского Центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» Юлия Соболева.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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