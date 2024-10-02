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Среда, 2 октября 2024, 13:43 мск

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Из театра музкомедии пожарные эвакуировали 105 человек, есть пострадавший

Из театра музкомедии, в котором случился пожар, спасатели эвакуировали 105 человек. В том числе шестерых пожарные сняли с крыши здания с помощью высотных лестниц.

Как передает корреспондент «Нового Дня», известно как минимум об одном пострадавшем. Мужчину без сознания спасатели вынесли из здания.

Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС, очаг возгорания находился в помещении гримерной на 4-м этаже – загорелись вещи на площади 15 кв. м. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза. По факту пожара в театре проводится проверка прокуратуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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