В центре Екатеринбурга в связи с пожаром в Музкомедии введены ограничения движения транспорта

В центре Екатеринбурга в связи с возгаранием одного из помещений Театра Музкомедии сотрудниками Госавтоинспекции введены временные ограничения движения для всех видов транспорта. В частности, они касаются участка ул.Карла Либкнехта от проспекта Ленина до улицы Первомайской. Автоинспекторы направляют транспорт в объезд. Альтернативные маршруты движения – по пр.Ленина-ул.Тургенева или ул.Луначарского, либо по ул.Бориса Ельцина- ул.Челюскинцев- ул.Свердлова.

«Призываем всех участников планировать маршруты заранее, с учетом введенных ограничений», – отметили в пресс-службе ГАИ по Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге уже час ликвидируют последствия возгорания в одном из помещений Музкомедии. Проводится эвакуация персонала, есть один пострадавший.

Екатеринбург, Елена Васильева

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