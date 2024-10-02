Уральские студенты стали меньше пить и курить, но едят фастфуд

Студенты высших и средних профессиональных учебных заведений Свердловской области в последние годы стали меньше пить алкогольные напитки и курить, но правильно питаются пока еще не все.

Как сообщили в ДИПе, к такому выводу пришли эксперты Центра медицинской профилактики, которые запустили цикл выездных лекций «Здоровый студент» для сохранения и укрепления здоровья молодёжи.

«Несмотря на довольно высокую информированность о правильном питании, только 36% респондентов придерживаются рекомендованного режима приёма пищи (завтрак, обед, ужин и два перекуса), а 52% респондентов питаются 1-2 раза в день. Половина опрошенных выбирают выпечку для перекуса во время учёбы, 17% участников исследования покупают фастфуд», – рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Медики отмечают, что нерациональное питание приводит к различным заболеваниям: ожирению, сахарному диабету, эндокринным и сердечно-сосудистым патологиям. Кроме того, из-за дефицита витаминов у молодёжи может снижаться успеваемость. «Питание детей и подростков отличается от питания взрослого человека. У растущего организма ускорен метаболизм, что приводит к постоянной потребности восполнять недостаток питательных веществ. Необходимо соблюдать чёткий режим питания, следить за разнообразием (продукты животного и растительного происхождения) и сбалансированностью рациона с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, ограничение потребления блюд с большим содержанием сахара, соли, специй, красителей», – подчеркнула врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лектор проекта «Здоровый студент» Наталья Гусева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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