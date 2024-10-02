Один человек скончался во время пожара в театре музкомедии

Пострадавший при пожаре в театре музыкальной комедии скончался. Об этом «Новому Дню» сообщил прокурор на месте происшествия.
Как ранее писал «Новый День», мужчину без сознания вынесли из здания. Всего спасатели эвакуировали 105 человек, в том числе шестерых пожарные сняли с крыши здания с помощью высотных лестниц.
Очаг возгорания находился в помещении гримерной на 4-м этаже – загорелись вещи на площади 15 кв. м. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза. По факту пожара в театре проводится проверка прокуратуры.
В настоящий момент улицу Карла Либкнехта (от Ленина до Первомайской) перекрыли.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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