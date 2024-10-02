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Среда, 2 октября 2024, 14:58 мск

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Коммунальные службы перейдут на зимний режим 15 октября

Коммунальные службы планируют перейти на зимний режим работы 15 октября.

Как пояснили «Новому Дню» в мэрии, если похолодание и снег начнутся раньше, то технику переоборудуют. Если нет, то часть спецтехники останется с летним оснащением для качественной уборки улиц в период межсезонья.

Как ранее писал «Новый День», теплая и солнечная погода продержится в Екатеринбурге еще несколько дней, после чего испортится. Так, в воскресенье Гидрометцентр России предсказывает пасмурную погоду и похолодание, днем будет всего +9 градусов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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