В Екатеринбурге более 100 домов остаются без тепла

Жилой фонд Екатеринбурга подключен к отоплению на 98,5%. Всего в городе около 8 тысяч жилых домах, из них чуть более ста еще ожидают подачи тепла. Об этом рассказал замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко в эфире радио «Город FM».

Чиновник пояснил, что комиссии по отоплению рассматривают каждый неподключенный к теплу дом, выявляя причины. Среди них – самостоятельное решение ТСЖ и УК (около трети всех случаев), проведение внутридомовых ремонтов и пусковые повреждения на отдельных точках тепловых сетей, связанные с нарушениями гидравлического режима.

Все проблемные участки контролируются в ежедневном режиме. График устранений повреждений расписан до конца недели. Это означает, что к 7 октября жилой фонд будет полностью подключен к отоплению.

Напомним, отопительный сезон в Екатеринбурге начался с 16 сентября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube