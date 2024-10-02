Известный священник обвинил УрФУ в чтении лекций про «нетрадиционные» семьи

Известный священник Павел Островский раскритиковал современных психологов, которые делают заявления, противоречащие традиционным нравственным и семейным ценностям. Так, в своем телеграм-канале он опубликовал видео, созданное неназванным психологом, в котором женщина объясняет, что любовница появляется тогда, когда мужу не хватает чего-то в законной супруге и, по словам «специалиста», тем самым не помогает мужчине не уйти из семьи.

«Зачем-то посмотрел перед сном рилсину одной психологини, рассуждающей о несчастных любовницах. Чессговоря, я сначала подумал, что это просто такой тупой юмор, но потом оказалось, что юмора нет, то бишь только тупость. Может все-таки серьезные образованные психологи возьмут в стране дело в свои руки и каким-то чудодейственным способом организуют обязательное лицензирование всех специалистов в этой области?» – написал он.

Там же Островский опубликовал снимок, сделанный, по его словам третьекурсниками Уральского федерального университета на паре по семейной психологии. В презентации, в частности, объясняется, какие виды семей бывают. Среди прочих «неполная», «гомосексуальная» (мужская или женская), «гетеросексуальная» (традиционная), «открытая», и так далее.

«Выводы делайте сами», – добавил священник.

Екатеринбург, Елена Сычева

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