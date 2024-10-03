СКР запросил доклад по делу о покушении на убийство бабушки, помогающей бойцам СВО

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о покушении на убийство пожилой тагильчанки, помогающей участникам СВО.

«В медиапространстве сообщается, что в Нижнем Тагиле неизвестные попытались убить 78-летнюю бабушку-волонтера, которая собирает гуманитарную помощь. Неизвестные подожгли ночью дверь ее квартиры. В результате, женщина получила ожоги и была госпитализирована. По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщили в центральном аппарате СКР.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что в ночь на 1 октября двое неизвестных с рюкзаком вошли в жилой дом на Красноармейской и подожгли дверь в квартиру, где живет 78-летняя пенсионерка. Поджигатели убежали, разгорелся большой пожар. Спасателям пришлось доставать старушку через окно. Всего из дома было эвакуировано 11 человек, включая троих детей. Пенсионерка госпитализирована, в квартире погибла ее кошка. Пожилая женщина плетет маскировочные сети для бойцов СВО и собирает гуманитарную помощь, на которую тратит почти всю свою пенсию.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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