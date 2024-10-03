Депутат дал миллион школьнику за идею приложения про прививки (ФОТО)

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев вручил сертификат на миллион рублей школьнику Егору Дранкову за идею приложения, которое напоминало бы людям о вакцинации. Старшеклассник стал победителем конкурса, который был объявлен в начале лета этого года. Депутат пообещал заплатить миллион рублей автору самой лучшей идеи. Деньги победитель может потратить на что угодно – правилами конкурса не оговорено, что выигравший должен обязательно направить средства на реализацию проекта.

Всего на конкурс было подано больше 350 заявок от горожан. Правда, участвовать могли только люди до 25 лет. Важно было, чтобы идея была полезной для города, региона или страны, была социально значимой и проработанной.

В шорт-лист конкурса вышли три проекта. Так, екатеринбурженка Диана Храмцова предложила создать приложение «Помощь придет», в котором желающие помогать приютам для бездомных животных могли бы выбирать, кому отправить донат и быть уверенными, что это действительно работающие фонды или благотворительные организации, а не мошенники. Автор проекта предложила в этом же приложении координировать тех, кто хотел бы оказывать нематериальную помощь бездомным животным – строить вольеры, выгуливать собак, находящихся в приютах, и так далее. За эту идею жюри присудило третье место, автор получила сертификат на 50 тысяч рублей.

На втором месте проект Анны Глебовой «Книжные острова архипелага Екатеринбург». Она предложила поставить четыре киоска-контейнера в парках Екатеринбурга и устроить в них своеобразные книжные секонд-хенды, чтобы люди могли не выбрасывать ненужную им литературу, а передавать ее на продажу со значительной скидкой. Автор проекта получила сертификат на 100 тысяч рублей.

Наконец, проект-победитель – это приложение, которое работает как электронный сертификат о прививках. Взрослые россияне нередко забывают о вакцинации по нацкалендарю, например, от коклюша, дифтерии и столбняка, пневмококковой инфекции и так далее, а приложение, основываясь на данных о пользователе, может отправлять напоминания о необходимости привиться, записать на прием в медкабинет, рассказать о важности профилактических вакцин. Егор Дранков планирует потратить деньги на обучение в сфере IT. Молодой человек уже создал пилотное приложение, его жюри смогли протестировать прямо во время защиты в день проведения финала конкурса.

«В нашем городе живет талантливая, яркая, целеустремленная молодежь. Нам, взрослым, нужно помочь им направить энергию в правильное русло. Именно с этой целью проводился конкурс «Идея на миллион». Мы с Волонтерским центром предложили молодым парням и девчонкам подумать, как можно улучшить родной город, как сделать жизнь горожан еще комфортнее. По итогу убедились, что юное поколение нашего города – кладезь идей и стартапов. Было очень сложно выбрать, но мы дали шанс проекту, который не будет пылиться на полке, а действительно может принести пользу. Его автор получит миллион рублей, а мы займемся воплощением его задумки в жизнь», – рассказал депутат Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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