Завтра в екатеринбургских ТЦ начнут ставить прививки от гриппа (ГРАФИК)

С пятницы, 4 октября, в ТЦ Екатеринбурга откроются выездные пункты вакцинации от гриппа.

Как сообщили в ДИПе, пока сформирован график вакцинации в пяти торговых центрах. Сделать прививку здесь можно с 4 октября по 16 ноября по пятницам и субботам. Вакцинироваться могут жители Екатеринбурга и Свердловской области старше 18 лет, вне зависимости от прописки. Главное – не забыть медицинский полис и сертификат о прививках.

Одномоментно свердловчане смогут привиться также против гепатита В и дифтерии. Такая возможность по согласованию с терапевтом будет у всех посетителей выездных пунктов вакцинации.

График работы выездных пунктов вакцинации против гриппа в Екатеринбурге на 4 и 5 октября 2024 года:

– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46, вход со стороны ул. Радищева – 8 Марта, 3 этаж, по стороне фитнес-центра) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 15:00;

– ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87, рядом с офисом «Мои документы») – пятница с 14:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 15:00;

– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17, 2 этаж) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 15:00;

– ТЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39, 1 этаж, напротив аптеки) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 15:00;

– Торговый центр (ул. Сыромолотова, 22, 1 этаж, «Бургер Кинг», помещение 10) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 15:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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