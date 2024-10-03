Артем Жога рассказал, на кого рассчитывает и чего ждет от уральцев

Полпред президента в УрФО Артем Жога в своей работе будет опираться на опыт, полученный на военной службе. Также он рассчитывает на знания и опыт других участников СВО.

«Рассчитываю на поддержку всей огромной команды и жителей Уральского федерального округа. Я уже имел возможность посетить Ханты-Мансийск в ходе поездки по регионам в качестве сопредседателя избирательного штаба Владимира Владимировича Путина. Так я познакомился с радушием уральцев. Убежден, что наша совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной.

В своей работе буду максимально использовать опыт и знания друзей и коллег – участников президентской программы «Время героев», а также всех ребят, кто лично участвовал в СВО, коллег-депутатов Донбасса», – написал Артем Жога в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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