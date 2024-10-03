Синоптики дали подобный прогноз на каждый месяц зимы. Она будет аномальной

Урал ждет еще одна аномальная зима. Как и год назад, синоптики Гидрометцентра России предсказывают, что предстоящие полгода будут необычно теплыми, хотя народные приметы (урожай рябины и т.п.) указывают на иное.

Октябрь

Второй месяц осени обещает быть необычайно теплым. По прогнозу Гидрометцентра России, на Урале, как и вообще на большей части европейской территории страны, температура воздуха будет высокой. Для Екатеринбурга ночная норма месяца составляет -1,5 градуса, дневная – +5 градусов.

Ноябрь

В ноябре погода будет без аномалий. Жару прогнозируют в Сибири. Норма в светлое время суток для Екатеринбурга составляет -2,5 градуса, в темное – -8,4 градуса.

Декабрь

Первый месяц зимы на Урале ожидается теплее обычного, по данным Гидрометцентра. Среднемесячная температура днем составляет -8,3 градуса, ночью – -14,5 градуса.

Январь

Первый месяц нового года обещает быть обычным. Температура воздуха будет близка к норме, для Екатеринбурга в светлое время суток она составляет -11 градусов, в темное – -18,1 градуса.

Февраль

Последний зимний месяц, по информации метеобюро, будет также относительно теплым. В Екатеринбурге средняя дневная температура месяца -7,8 градуса, а ночная – -16,2 градуса.

Март

Первый месяц весны 2025 года тоже обещает быть без особых аномалий. На Урале температура воздуха будет немного выше нормы, которая для Екатеринбурга составляет +0,6 градуса днем, ночью – -8,4 градуса.

Напомним, этот тип прогноза называют вероятностным. Его точность составляет 63-81%.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube