Заповеднику «Денежкин Камень» угрожают природные пожары

На территории заповедника «Денежкин Камень» на севере Свердловской области установился пятый, наивысший класс пожарной опасности по условиям погоды.

Как сообщается на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте», разведение костров строго запрещено на территории и в окрестностях. На период высокой пожарной опасности туристические маршруты закрыты. При обнаружении дыма граждан просят срочно звонить на 112.

Североуральск, Елена Владимирова

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