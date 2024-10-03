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Четверг, 3 октября 2024, 10:54 мск

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Заповеднику «Денежкин Камень» угрожают природные пожары

На территории заповедника «Денежкин Камень» на севере Свердловской области установился пятый, наивысший класс пожарной опасности по условиям погоды.

Как сообщается на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте», разведение костров строго запрещено на территории и в окрестностях. На период высокой пожарной опасности туристические маршруты закрыты. При обнаружении дыма граждан просят срочно звонить на 112.

Североуральск, Елена Владимирова

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