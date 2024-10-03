Екатеринбуржцев просят решить судьбу парка Энгельса

Через два дня в Екатеринбурге стартует голосование, которое в будущем решит судьбу парка Энгельса. С 5 по 14 октября на платформе обратной связи «Госуслуг» будет проходить опрос, в котором горожане смогут высказаться о том, как они относятся к идее строительства в зеленой зоне. Застройщики планируют отрезать кусок парка, вырубить вековые деревья – в конечном счете они намереваются построить новую очередь хоккейной арены, однако проектировщики убеждают, что речь идет только о перекладке коммуникаций. Сейчас, по их словам, они сильно износились и требуют замены, а по новым правилам проложить новые нельзя под объектами капстроительства – то есть под уже построенной ареной. Интересно, что «Спартаковец» был перестроен в 2015 году, старое здание полностью реконструировали, однако почему-то обошли вниманием коммуникации. Вопрос о них встал только после того, как рядом со спортивной ареной началось строительство элитной высотки. Обоими объектами занимается «Форум групп».

Представитель компании, которая занимается разработкой проекта перекладки сетей, не смог пояснить «Новому Дню», почему нельзя было позаботиться об этом до реконструкции арены, равно как и почему все работы нельзя было согласовать и провести одномоментно с реконструкцией парка. Она, напомним, завершилась только в прошлом году – обновленная зеленая территория стала одним из подарков благотворителей городу к 300-летию. Учредители Фонда святой Екатерины оплатили и организовали работы по созданию дренажной системы под парком, устройству дорожек и освещения, по обновлению детских и спортивных площадок и так далее. Прежде парк топило каждый год весной и во время осенних дождей. Теперь же, когда его привели в порядок, часть парка хотят перекопать и вычленить из его территории немаленькую часть.

Напомним, ранее представитель проектировщика провел в парке собрание жителей микрорайона, чтобы узнать их мнение о своих планах по сокращению особо охраняемой природной территории. Люди высказались однозначно против – после этого проектировщики обратились в администрацию города, чтобы та провела уже более масштабный опрос людей на «Госуслугах». При этом, судя по реакции городских властей, в мэрии не поддерживают идею строительства в парке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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