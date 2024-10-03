Вынесен приговор мигрантам, убившим двух соотечественников в уличной драке из-за 30 тысяч рублей

Свердловский областной суд огласил приговор по делу об убийстве двух человек в уличной драке на Юго-Западе в июне 2023 года.

По данным следствия, зачинщиками конфликта стали мигранты. Двое мужчин поссорились из-за денег и по телефону договорились о личной встрече у дома на улице Академика Бардина. В ночь на 12 июня оппоненты приехали на место с «группами поддержки». Сначала мужчины просто ругались, а потом началась драка, в которой приняли участие восемь человек. Двое граждан Таджикистана были убиты ножом, еще трое получили ранение, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По словам адвоката одного из обвиняемых, конфликт произошел из-за 30 тысяч рублей. Иностранцы провели сделку о продаже машины, на которой, как выяснилось впоследствии, висели штрафы. Покупатель потребовал погасить долги, на что продавец ответил отказом, передает корреспондент РИА «Новый День».

На скамье подсудимых оказались 28-летний Гафор Гафорзода и 29-летний Илес Бобиев. В суде оба признали вину частично. Мужчины согласились, что была драка, в которой они наносили удары кулаками, однако умысла на убийство не имели. В материалах уголовного дела, однако, было указано, что осужденные орудовали складными ножами.

Суд признал Илеса Бобиева и Гафора Гафорзоду виновными по ч.1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в», ч. 2 ст. 115 УК РФ. Бобиеву назначено наказание в виде 16 лет 3 месяца лишения свободы, Гафорзоде – 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также они должны выплатить потерпевшим по 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 дней.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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