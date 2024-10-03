На Урале подорожали гречка и баранина

В Свердловской области снова повысились средние цены на ряд мясных и молочных продуктов, а также на некоторые крупы.

По данным Свердловскстата, сильнее всего за неделю подорожала баранина – на 2,22%, теперь она стоит почти 778 руб./кг. На несколько рублей дороже стали говядина (589 руб./кг) и свинина (369 руб./кг). Примерно на 1,25% выше стала цена на сосиски (537 руб./кг) и копченую колбасу (685 руб./кг). Еще на 1,13% поднялась стоимость сыра – в среднем до 860 руб./кг. Сливочное масло подорожало на 0,4% – до 1036 рублей. Цена мороженой рыбы приближается к 300 руб./кг.

Больше чем на 3% подорожала за неделю гречка – 1 кг теперь в среднем стоит 101,5 руб. Средняя стоимость куриных яиц снова перевалила за 100 рублей за десяток. До 123 рублей подорожали огурцы, до 175 – помидоры, до 151 – яблоки.

Несколько снизились за неделю цены на сахар (73,9 руб./кг), картофель (34,8 руб./кг), свеклу (35,9 руб./кг), морковь (44,3 руб./кг), бананы (145 руб./кг).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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