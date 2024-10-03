Уральские ученые вырастили на экспериментальных площадках 36 гибридов кукурузы (ФОТО)

Ученые из Свердловской области определят лучшие гибриды кукурузы для нужд животноводов. Как сообщили в ДИПе, специалисты Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН высадили 36 различных гибридов на экспериментальных площадках в Сухом Логу и в Ирбитском районе.

Наиболее продуктивными себя показали гибриды «Кубанский-102», «Обский-140», «Росс-130», «Машук-170», «Северина», «Золотой початок-131» и «Вилора».

«На протяжении сезона мы наблюдаем за тем, как развивается кукуруза на экспериментальных полях. Для удобства проведения исследовательских работ под каждый гибрид отведена полоса шириной шесть метров и длиной десять метров. Мы фиксируем урожайность каждого гибрида и оптимальные нормы высева. Кроме того, обязательно определяем у растений группу спелости. Для уральских земледельцев нужны ультраранние, раннеспелые и скороспелые гибриды. Для достижения лучших результатов аграрии используют при формировании кормовой базы линейку из трех гибридов разных групп спелости», – рассказал директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин.

Напомним, многолетними и однолетними растениями аграрии Среднего Урала ежегодно засевают свыше 360 тысяч гектаров полей. Чтобы прокормить сельскохозяйственных животных до следующего лета, необходимо заготовить более миллиона тонн сенажа, 753 тысячи тонн силоса и 179,4 тысячи тонн сена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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