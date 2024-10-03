На Урале 8 детей погибли, надышавшись газом

В Свердловской области реализуется закон, направленный на борьбу с вдыханием подростками углеводородного газа – разновидностью токсикомании.

Как рассказал в эфире радио «Город FM» замначальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних областной прокуратуры Николай Прищепа, в 2023 году от отравления газом умерли шестеро детей, в 2024 – еще двое. Чтобы справиться с этим явлением, областная прокуратура внесла законопроект, запрещающий продажу сжиженного углеводородного газа несовершеннолетним. Закон уже действует на территории региона.

«В перечень товаров, ограниченных к продаже, попали газовые зажигалки и баллоны. Теперь их распространение подчиняется тем же правилам, что алкоголь и табак. Кассир обязан спросить у покупателя паспорт и удостовериться, что он старше 18 лет. В случае, если несовершеннолетнему удалось приобрести зажигалку или баллон, продавец понесет наказание», – добавил представитель прокуратуры.

«Заметить, что ребенок стал жертвой дурной моды и начал нюхать газ, можно по неадекватному поведению. Также тревожным сигналом являются пустые баллоны, зажигалки», – отметил эксперт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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