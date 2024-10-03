Уральский футболист будет драться в клетке – за бой заплатят 5 млн

Российский спортсмен Гаджи Автомат и глава Fight Nights Камил Гаджиев подписали соглашение на бой в рамках лиги в 2025 году. Гаджи станет хедлайнером необычного турнира – в октагоне будут драться футболисты, которые выступают в Медиалиге.

Соперником Гаджи должен стать Сослан Дзалаев. Оба – не новички в единоборствах. Дзалаев в 2017-2018 годах выступал по ММА в лиге «Колизей» и стал чемпионом Гран-при организации в тяжелом весе. Также он выступал в командах «Деньги» и «Деньги Рокетов» в медиалиге. Правила предстоящего поединка пока не определены.

Гаджи – известный кулачник, который с этого года также выступает за уральский футбольный клуб «СиндЕкат», а также продолжает драться в лиге кулачных боев RCC Hard.

Правила встречи пока не определены, но известно, что оба получат за бой по 5 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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