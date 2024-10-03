В Екатеринбурге произошел пожар в колонии

В Екатеринбурге пожарные ликвидировали огонь в исправительной колонии на Вторчеремете. Там горела кровля административного здания. Площадь составила порядка 400 квадратных метров.

«Сообщение поступило в 18:29. В 19:18 пожар был локализован, в 19:23 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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