В Екатеринбурге произошел пожар в колонии

В Екатеринбурге пожарные ликвидировали огонь в исправительной колонии на Вторчеремете. Там горела кровля административного здания. Площадь составила порядка 400 квадратных метров.
«Сообщение поступило в 18:29. В 19:18 пожар был локализован, в 19:23 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Екатеринбург, Елена Сычева
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