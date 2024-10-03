На Солнце зарегистрирована мощнейшая за 7 лет вспышка

Наиболее крупная вспышка c 2017 года была зарегистрирована на Солнце сегодня. Событие оценили в X9.1 балла. «Взрывы на Солнце такого уровня не наблюдались уже более 7 лет. Последний раз событие немного более крупное (взрыв уровня X9.3) произошло 6 сентября 2017 года», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка произошла точно по центру солнечного диска, то есть непосредственно на линии Солнце-Земля, но были ли выброшены в сторону нашей планеты потоки плазмы, пока неизвестно. При этом позавчера в той же области светила уже был зарегистрирован крупный взрыв уровня X7.1, последствия которого ожидаются уже завтра. Сила магнитных бурь будет около 3-4 баллов, а продлятся они около недели. Если плазма была выброшена в результате сегодняшнего события, магнитная буря на Земле будет в ночь с субботы на воскресенье.

Екатеринбург, Елена Сычева

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