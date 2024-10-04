РЖД запустит пассажирский поезд Москва – Серов

C 16 декабря 2024 года ОАО «РЖД» запускает новый скорый поезд № 86 сообщением Москва – Серов.

Как сообщили в пресс-службе магистрали, поезд будет курсировать через день, маршрут пройдет через Владимир, Нижний Новгород и Киров. На Урале предусмотрены остановки на станциях Пермь-II, Екатеринбург-Пассажирский, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье.

Скорый поезд № 86Я Москва – Серов будет отправляться из столицы в 16:50, прибывать в Екатеринбург на следующий день в 20:59, в Серов – на второе утро в 5:32.

Скорый поезд № 86Е Серов – Москва начнет курсировать с 18 декабря. Отправление из Серова в 20:30, прибытие в Екатеринбург – в 4:23, в Москву – на следующий день в 5:30.

Билеты на новый поезд уже в продаже. Приобрести их можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах за 90 суток до даты отправления. Стоимость билета в один конец: плацкарт – 4520 рублей, купе – 4202 рубля (верхняя полка), 6853 рубля – нижняя полка, СВ – 12 298 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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