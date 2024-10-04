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Пятница, 4 октября 2024, 10:04 мск

Новости Екатеринбург

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Две жительницы Екатеринбурга незаконно легализовали в России 600 мигрантов

В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела в отношении двух женщин, 44 и 45 лет, которые организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации 600 иностранцев, преимущественно из Восточной Азии.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области, за вознаграждение в 150 тысяч рублей женщины подавали в уполномоченные органы ложные документы о цели визита и месте пребывания мигрантов. Прикрытием для въезда иностранцев служила деятельность семи юридических лиц.

Следственным подразделением УФСБ возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч. 2 ст. 322.1 УК России «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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