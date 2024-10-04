Артем Жога назвал уральских губернаторов «сильной командой»

Полпред президента Артем Жога на сегодняшней встрече с главами субъектов, входящих в УрФО, назвал губернаторов «сильной командой», а также поделился ближайшими планами.

«Я уверен, что команда собралась очень сильная, сильные губернаторы: со всеми познакомились, с некоторыми были знакомы, общаемся. Округ я пока посетил только в одном регионе – был в Ханты-Мансийске. Уверен, что при посещении других регионов и более близком ознакомлении с промышленным комплексом будут сделаны положительные выводы. Моя задача – сохранять и умножать благосостояние, благополучие УрФО, заниматься его развитием. Буду прилагать максимальные усилия для работы и развития нашего региона. Буду выполнять задачи, поставленные президентом, мы обсудим все это с губернаторами», – заявил полпред.

Как уже писал «Новый День», в церемонии представления полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги участвовали первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и все губернаторы регионов округа – Евгений Куйвашев (Свердловская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Вадим Шумков (Курганская область), Александр Моор (Тюменская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Руслан Кухарук (ХМАО-Югра), а также представители территориальных управлений федеральных органов власти.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube