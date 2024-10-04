На Пермском тракте образовалась пробка из-за ДТП: столкнулись два грузовика (ФОТО)

На 187-м километре трассы Пермь – Екатеринбург вблизи поселка Ачит затруднено движение транспорта. На этом участке столкнулись грузовые машины КамАЗ и МАН. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и помогают автомобилистам проехать пробку.

По данным ГАИ, водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с едущим впереди грузовиком. Неосторожный водитель получил травмы, его госпитализировали с места аварии. Другие участники ДТП не пострадали.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube