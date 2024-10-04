В Екатеринбурге построят дублер Кольцовского тракта

До 2045 года в Екатеринбурге планируют построить дублер Кольцовского тракта. Глава города Алексей Орлов уже утвердил проект межевания и планировки территории.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, протяженность участка составит 830 метров. Он пройдет параллельно существующей трассе и соединит улицы Химмашевскую и Славянскую. Дублер будет иметь 2 полосы шириной 3,5 метра, по обе стороны от нее расположатся трехметровые тротуары и велосипедные дорожки.

Помимо этого, проект предусматривает строительство улицы Новой-2 протяженностью 206 метров. Она расположится перпендикулярно дублеру и послужит заездом в частный сектор, расположенный между Славянской и Химмашевской.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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