Пять трамваев изменят маршрут из-за ремонта путей на ЖБИ

На участке от улицы Сыромолотова, 14в, до Сиреневого бульвара скоро начнут ремонтировать рельсы. Из-за этого трамваи, обычно следующие от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной «40 лет ВЛКСМ», изменят схему движения в обоих направлениях.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонт пройдет в несколько этапов:
– 12 и 13 октября;
– 19 и 20 октября;
– 26 и 27 октября;
– 3 и 4 ноября.
В эти дни трамваи будут ходить следующим образом.
№ 8: станция «Машиностроителей» – улица Победы – проспект Космонавтов – улица Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция «Шарташ».
№ 12: станция «Дворец спорта» – улица Московская – улица Челюскинцев – улица Уральская – улица Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – улица Луначарского – станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – станция «Дворец спорта».
№ 13: станция «7 Ключей» – улица Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ.
№ 15: станция Вторчермет – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – проспект Ленина – гостиница «Исеть».
№ 23: станция «Машиностроителей» – улица Бебеля – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Уральская – станция «Шарташ».
Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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