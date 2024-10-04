Для детей из «Каравеллы» благотворители купили новый автобус (ФОТО)

Фонд святой Екатерины передал новый микроавтобус «Соболь» центру социальной помощи семьям и детям «Каравелла», где сейчас занимаются 72 воспитанника. Новый автомобиль заменит старую «Ладу Приору», на которой каждый день развозят детей в отдаленные школы. До сегодняшнего дня машина делала два рейса, и водитель рассчитывал время так, чтобы все успевали к первому уроку.

«Собственный транспорт для нас жизненно необходим. Помимо того, что мы отвозим и забираем детей из отдаленных школ и детских садов, в дневные часы мы возим их к врачам. Мы очень рады подарку Фонда святой Екатерины, ведь новый микроавтобус соответствует всем нормам и требованиям безопасности при перевозке детей. И конечно, у нас появится больше возможностей наполнить жизнь воспитанников интересными событиями и путешествиями», – сказала директор Центра социальной помощи семьям и детям «Каравелла» Ольга Молокова.

В новом микроавтобусе, рассчитанном на 5 пассажиров и одного воспитателя, есть и специальные ремни безопасности, и ограничитель скорости, и дополнительная ступенька – для самых маленьких пассажиров, и противоскользящий пол. Кроме того, транспортное средство имеет укороченный кузов, что дает больше маневренности во дворах при заезде на территорию школ и центра.

Екатеринбург, Елена Сычева

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