Артем Жога не считает нужным отменять праздники на время СВО

Новый полпред президента на Урале Артем Жога не считает, что живущие в тылу граждане России должны на время СВО отказаться от праздников. Об этом он заявил журналистам во время пресс-подхода после представления уральским губернаторам.

«Ребята на фронте защищают гражданское население для того, чтобы они жили своей жизнью. Никто не отменял праздники: дни рождения, свадьбы, поэтому ради этого ребята на фронте ведут боевые действия»,– цитирует полпреда «Интерфакс». Жога напомнил, что в 2014 году ряд представителей общественности возмущались работой кафе в центре Донецка, когда «мы были на фронте, воевали», но он с такой позицией не согласен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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