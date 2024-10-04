На Урал привезли 60 тонн хурмы из Узбекистана

Сегодня в Уральский регион из Узбекистана привезли более 60 тонн свежей хурмы стоимостью около 5 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления, традиционно, с начала осени растет импорт продукции. Так, только за сентябрь на Урал завезли треть всех поставок с начала года. «С января 2024 года в Уральский регион завезли более 230 тонн хурмы общей стоимостью свыше 23 миллионов рублей. Главный поставщик – Узбекистан. Зимой хурму доставляют из Китая», – отметили в пресс-службе ведомства.

Скоропортящиеся продукты таможенники выпускают в приоритетном порядке: в среднем за 3 часа. Затем их тщательно проверяют перед тем, как отправить в магазины.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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