В Свердловской области повысилась урожайность зерновых

Аграрии Свердловской области убрали с полей свыше 75% зерновых культур. Урожай в этом году ожидается больше, чем в прошлом, сообщили в ДИПе.

«Несмотря на то, что из-за погодных условий аграрии региона приступили к сбору урожая на две недели позже обычных сроков, уборочная кампания идет стабильно и высокими темпами. Три четверти запланированных площадей уже обработаны. Отмечу, что урожайность зерновых в этом году выше, чем в прошлом, и мы планируем, что всего будет собрано порядка 780 тысяч тонн зерна», – рассказала министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Фермеры отмечают, что в этом году погода им благоприятствовала, почва была напитана влагой, что положительно сказалось на урожайности зерновых культур. В среднем на Урале в этом году собирают свыше 50 центнеров пшеничного зерна с каждого гектара.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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