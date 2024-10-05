В Каменске-Уральском задержали налетчика, ограбившего 97-летнего труженика тыла

В Каменске-Уральском пьяный мужчина ограбил 97-летнего труженика тыла. Он похитил сумку, в которой были документы и одна тысяча рублей.

Как сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский», оперативники задержали 45-летнего неработающего мужчину, ранее судимого за организацию наркопритона и многочисленные кражи. Он объяснил сотрудникам полиции, что в тот день был пьян, а украденные деньги потратил на спиртное.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

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