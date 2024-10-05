На ЕКАДе пассажирка легковушки погибла в ДТП с «газелью»

Сегодня ночью пассажирка легковушки погибла в ДТП. Трагедия случилась около 02:15 часов на 35-м км Екатеринбургской кольцевой дороги.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, водитель Chery Tiggo 7 решил нарушить правила и пересечь сплошную. При обгоне грузовика он не заметил встречную «газель», в результате чего машина столкнулась с ней и перевернулась.

38-летняя пассажирка Chery скончалась на месте от полученных травм. Остальные участники ДТП не пострадали.

«На данном участке отсутствует дублирующий дорожный знак 3.20 ПДД РФ «Обгон запрещен», и изменено положение дублирующего дорожного знака 3.20 ПДД РФ «Обгон запрещен». По выявленным недостаткам владельцу дороги направлено предписание для их устранения в течение трех суток», – пояснили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП госавтоинспекторы проводят расследования.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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