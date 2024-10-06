Директора школы №1 в Екатеринбурге признали лучшим в стране

Директор школы № 1 Алексей Махновецкий из Екатеринбурга победил в общенациональном конкурсе «Директор года России». Вручение награда состоялось на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце.

В очный этап конкурса отобрались 30 школьных руководителей из 22 регионов страны. Директора презентовали программы развития своих школ школы за последние три года и приняли участие в дебатах на профессиональную тему. В финал конкурса вышли директора из Свердловской, Калужской, Магаданской, Иркутской областей и Удмуртии.

Алексей Махновецкий руководит школой №1 с 2020 года, ранее он два года работал директором школы №55 в микрорайоне Совхозный, а начинал свой педагогический путь с учителя информатики.

Добавим, что в прошлом году учитель екатеринбургской гимназии №104 Оксана Крумина стала победителем Всероссийского конкурса «Первый учитель».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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