Уральские футболисты всухую обыграли лидеров лиги

Футбольный клуб «СиндЕкат» из Екатеринбурга провел шестой матч в рамках Кубка Надежды Медиалиги. Соперником уральцев стала команда «Рома», которая до встречи с уральцами шла без поражений. «СиндЕкату» были нужны три очка, чтобы зайти в зону плей-офф, в случае проигрыша шансов перейти в следующий этап турнира бы не осталось.

Матч получился практически односторонним: уральцы постоянно контролировали мяч, создавали голевые моменты, прессинговали соперника. Уже на 12 минуте благодаря экс-игроку Урала Чисамбе Лунго в ворота «Ромы» влетел мяч, но судьи не засчитали гол из-за неправильного разыгранного углового. В итоге эпизод был переигран, а гол забит со второй попытки. Отличился Владислав «Vlad» Хатаженков.

После этого эпизода нервы у лидеров кубка начали сдавать нервы, и на поле произошла стычка с участием сразу нескольких футболистов, в том числе и запасных, которые тоже выскочили на поле. В итоге судья раздал сразу три желтых карточки – две «СиндЕкату», одну «Роме». Под конец первого тайма уже после окончания основного времени матча еще один гол на счет уральцев записал Дмитрий «Admin» Мамчич – 2:0.

После перерыва «СиндЕкат» продолжал атаковать, но до гола так и не дошло. В свою очередь «Рома» делала все возможное, что было в их силах, чтобы отыграться, но ворота екатеринбуржцев остались невзятыми.

Екатеринбург, Елена Сычева

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