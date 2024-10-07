Во время пожара в Артемовском погибли четыре человека

В Артемовском на пожаре были найдены тела четырех человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелась баня. Погибшие – мужчина, две женщины и подросток.

«По предварительной информации, пожар начался с дымохода печи бани и распространился на жилые дома. Тушение продолжается. На месте работают 16 специалистов и 4 единицы техники», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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