Следователи возбудили уголовное дело о пожаре с четырьмя погибшими

В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре в Артемовском – прибывшие на место спасатели обнаружили тела мужчины, двух женщин и подростка. По предварительным данным, загорелась баня, а после огонь перекинулся на жилые дома.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На месте работают криминалисты регионального следственного управления СК России. Для определения точных причин пожара и смерти погибших граждан будут проведены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

«Личности трех из четырех погибших людей сотрудники полиции уже установили. Предварительно, среди них Тимофей, 2008 г.р., Даниил, 2002 г.р., Анна, 2006 г.р. Личность еще одной погибшей женщины сейчас выясняется. Дом принадлежит местной жительнице, но жил в нем ее старший внук, который погиб со своим братом. Сыщики, следователи и специалисты МЧС отрабатывают различные версии произошедшей трагедии. Участковые уполномоченные опрашивают соседей с целью установления возможных очевидцев пожара», – отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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