Приставы вскрыли квартиру, до потолка заваленную мусором

Судебные приставы вскрыли квартиру, на обитательницу которой постоянно жаловались соседи снизу – женщина их топила.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, квартира в доме по адресу: ул. Бардина, 19, не была приватизирована, ее собственник – администрация Екатеринбурга. Женщина, живущая там, не пускала в квартиру представителей УК, которые хотели проверить исправность сантехники.

Служащие мэрии обратились в суд с требованием принудительно предоставить им доступ в жилое помещение. Сначала приставы пытались уговорить нанимательницу квартиры открыть дверь добровольно, но она отказалась. Пришлось приступить к решительным мерам. Когда рабочие приступили к вскрытию двери при помощи инструментов, женщина дверь открыла сама. Комиссия провела обследование жилого помещения. Оказалось, что сантехническое оборудование не было повреждено, женщина им просто не пользовалась. Однако квартира находится в совершенно ненадлежащем состоянии – она полностью захламлена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube