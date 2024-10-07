Суд обязал Минприроды очистить водохранилище в Полевском

Свердловская природоохранная прокуратура через суд обязала региональное Министерство природных ресурсов и экологии очистить Северское водохранилище.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, проектная документация для ликвидации загрязнения была разработана еще в 2022 году. Но к реализации этого проекта министерство так и не приступило, что влечет дальнейшее ухудшение состояния водохранилища.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском об обязании Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в течение трех лет очистить водохранилище. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора.

Полевской, Елена Владимирова

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