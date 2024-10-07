Блогершу из Екатеринбурга оштрафовали за поездку стоя на эвакуаторе (ФОТО)

Свердловские гаишники оштрафовали блогершу Свету Ананас за нарушение правил дорожного движения.

Блогерша разместила в соцсети видео, на котором она стоит на открытой платформе движущегося эвакуатора, держась одной рукой за лебедку транспортного средства. В другой руке у Светы был огромный бокал с вином.

«35-летняя женщина пояснила автоинспекторам, что снимала видеоролик для привлечения подписчиков в свои блоги в соцсетях, не подумав об опасности такого поведения на дороге. Вину вместе с водителем признала полностью», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

26-летнего водителя оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажира, блогершу – за нарушение ПДД пешеходом или пассажиром.

Госавтоинспекция разъясняет, что распространение информации, влекущей административную или уголовную ответственность, запрещено. Размещенный опасный контент в социальных сетях и других источниках будет признаваться запрещенным к распространению, доступ к таким ресурсам впоследствии будет ограничен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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