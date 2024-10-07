российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 октября 2024, 09:46 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Блогершу из Екатеринбурга оштрафовали за поездку стоя на эвакуаторе (ФОТО)

Свердловские гаишники оштрафовали блогершу Свету Ананас за нарушение правил дорожного движения.

Блогерша разместила в соцсети видео, на котором она стоит на открытой платформе движущегося эвакуатора, держась одной рукой за лебедку транспортного средства. В другой руке у Светы был огромный бокал с вином.

«35-летняя женщина пояснила автоинспекторам, что снимала видеоролик для привлечения подписчиков в свои блоги в соцсетях, не подумав об опасности такого поведения на дороге. Вину вместе с водителем признала полностью», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

26-летнего водителя оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажира, блогершу – за нарушение ПДД пешеходом или пассажиром.

Госавтоинспекция разъясняет, что распространение информации, влекущей административную или уголовную ответственность, запрещено. Размещенный опасный контент в социальных сетях и других источниках будет признаваться запрещенным к распространению, доступ к таким ресурсам впоследствии будет ограничен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,