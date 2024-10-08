Сегодня начинается зима

Сегодня в русских православных церквях пройдут праздничные службы, посвященные Сергию Радонежскому.

Преподобный Сергий родился под Ростовом и с первых дней жизни удивлял окружающих своей верой в Бога. После смерти родителей, Сергий удалился в Радонеж, где и основал монастырское братство. Известно, что, будучи настоятелем монастыря, преподобный отличался трудолюбием и строгостью: рубил дрова, выпекал хлеб, шил одежду и др. Еще при жизни Сергий Радонежский удостоился чудотворного дара. Все, кто приходил к нему, возвращались домой исцеленными. Во времена монголо-татарского ига Сергий предсказал победу Дмитрию Донскому, сам же всю битву находился на поле сражения и молился вместе со своей братией за победу русского оружия.

Согласно народным приметам, на Сергия начинается зима. С этого времени в селах начинали рубить капусту и ждали первого снега.

Екатеринбург, Елена Васильева

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