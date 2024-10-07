Половина уральских садоводов не оплачивают вывоз мусора

Половина уральских садовых товариществ уклоняются от оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили в «Спецавтобазе». Сейчас в Восточном округе региона насчитывается 1357 СНТ, из них 638 ни разу не оплачивали вывоз отходов и у них нет согласованных площадок.

Проблема в том, что мусор в таких случаях, как правило, везут на ближайшие контейнерные площадки, не рассчитанные на дополнительные объемы. Как итог – переполнение. «Людей, которые строят дома на садовых и дачных участках для круглогодичного проживания, становится все больше. А это значит, что те, кто проживают в СНТ и коттеджных поселках без места накопления ТКО и их организованного вывоза, несут мусор на ближайшие контейнерные площадки, не платя за это. Такие действия создают проблемы для добросовестных СНТ, многоквартирных домов и муниципальных учреждений, ведь это на их площадках скапливается больше отходов и чаще ломаются баки из-за переполнения. А если садоводы свозят к чужим бакам большое количество мусора, образованного в период уборки урожая, это приводит к задействованию резервной техники регоператора и в отдельных случаях – к сбою графика вывоза ТКО», – сообщили в «Спецавтобазе».

Там отметили, что общая сумма долга садоводов-уклонистов уже больше 46 млн рублей. Наибольшая часть (22,5 млн) приходится на садовые товарищества Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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