Центробанк приглашает граждан избавиться от мелочи

С 7 по 20 октября в России пройдет Монетная неделя – акция, во время которой можно бесплатно обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить ее на свой банковский счет. Теперь монеты принимают не только в банках, но и в сетевых магазинах. В Екатеринбурге работают почти 300 точек приема, еще более 300 – в других населенных пунктах Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУК Центробанка, можно сдавать скопившуюся мелочь в любые банки или магазины, которые принимают участие в акции. При обращении в кредитную организацию лучше иметь при себе паспорт – он может понадобиться для проведения операции. В магазине документы не потребуются. Ограничений по количеству и сумме сдаваемых монет нет. Можно приносить потемневшие, поцарапанные, гнутые и даже просверленные монеты. Главное правило – это должны быть современные деньги, то есть выпущенные с 1997 года. Монеты желательно заранее рассортировать по номиналам, чтобы сократить время на обмен.

В банке отмечают, что отделения почты и различные организации, принимающие платежи, постоянно нуждаются в разменных деньгах. Монетная неделя позволит вернуть к жизни металлические деньги, которые сейчас лежат без дела.

Монетная неделя проводится при поддержке Банка России два раза в год. Во время последней акции, которая прошла в мае – июне, жители региона сдали в банки более миллиона монет на сумму 3,4 млн рублей. Общий вес сданной мелочи приблизился к четырем тоннам. Список точек приема монет в Свердловской области и условия их работы можно найти на сайте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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