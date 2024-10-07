4 года колонии за 20 тысяч: экс-сотрудника Ростехнадзора осудили за взятку

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего главного госинспектора Ростехнадзора к 4 годам лишения свободы за получение взятки в размере 20 тысяч рублей.
Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, он закрывал глаза на нарушения строительной организации при проведении горных и взрывных работ.
Мужчину признали виновным по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за незаконное действие (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц». Осужденный приговорен к 4 годам колонии и штрафу в размере 600 тысяч рублей.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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