Дорожники отремонтировали мост между Свердловской и Тюменской областями (ФОТО)

Дорожники отремонтировали мост на трассе, которая соединяет Свердловскую и Тюменскую области. Он находится на 9-м км автодороги Краснослободское – Липчинское.

«Новый трехпролетный мост отвечает всем современным техническим требованиям, в том числе по грузоподъемности. Общая протяженность участка составила 130 погонных метров, включая длину собственно моста – 41 метр», – отметил заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Александр Окунский.

Как рассказали в департаменте информполитики, в ходе капремонта специалисты усилили опоры мостового перехода, установили 18 балок пролетного строения, смонтировали карнизные блоки и гидроизоляцию, а также сделали лестницы и водоотвод. Также дорожники нанесли дорожную разметку, установили барьерное металлическое ограждение, перила и 8 дорожных знаков.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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