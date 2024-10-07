Артем Жога навестил в госпитале раненых участников СВО (ФОТО)

Сегодня полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил военный клинический госпиталь в Екатеринбурге и встретился там с военнослужащими, которые получили ранения при исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Здесь, в глубоком тылу, лечение и восстановление проходят сотни бойцов СВО. Мы зашли в хирургический корпус. Большая часть ранений – это осколки при падении дронов. Полпредство продолжит активно помогать госпиталю в решении бытовых и организационных моментов», – отметил Артем Жога.

Начальник госпиталя Сергей Яшин рассказал, что учреждение расположено в историческом здании более 100 лет, а сейчас готовится проект строительства нового госпиталя для военнослужащих в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube